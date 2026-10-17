Миколаїв під обстрілами: містяни назвали умови для виїзду

Миколаївці в центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Обстріли не припиняються, загроза з боку Росії нікуди не зникає, а попереду ще одна непроста зима. Для прифронтового Миколаєва кожне нове загострення може змінити звичне життя за лічені години. Люди стежать за ситуацією в сусідньому Херсоні, але залишати власні домівки не поспішають. І все ж у багатьох є своя межа, після якої доведеться збирати речі.

Журналісти Новини.LIVE запитали миколаївців, за яких обставин вони готові залишити місто та що може стати вирішальним у такому рішенні.

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Обстріли Миколаєва

Війна стала частиною життя миколаївців. Попри небезпеку, люди продовжують працювати, облаштовувати побут і будувати плани на майбутнє. Питання виїзду з міста для багатьох залишається відкритим, однак поспішати з таким рішенням вони не збираються.

"Тільки якщо страшенні вибухи будуть, геть дуже страшно, тоді виїду. Не виїжджала ні разу. На 9-му поверсі живу. Лоджія виходить на все місто в мене. Оці всі вибухи ми бачили", — каже Алла.

Алла про обстріли. Фото: Новини.LIVE

Миколаївці також стежать за тим, що відбувається в сусідній Херсонській області. Події там змушують людей замислюватися, наскільки безпечно залишатися вдома. Тому деякі родини вже обговорюють, як діятимуть, якщо ситуація погіршиться.

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"Якщо поселиться агресія, ну не дай Бог. Якщо намагатимуться рашисти переправитися через Дніпро і підуть знову на Херсон, тоді нічого другого не залишиться. Ми не хочемо тут залишатися, на небезпеку себе наражати. А так поки все більш-менш нормально, наскільки в наш час, можна сказати. Ну або якщо буде посилення цих реактивних дронів, як-от, не дай Бог, в Херсоні, Ну то звісно, знаєте, виходити за хлібом в магазин і чекати, як на тебе там FPV-дрон чи якийсь інший полює", — говорять Володимир та Анна.

Володимир та Анна про погіршення безпекової ситуації. Фото: Новини.LIVE

Загроза окупації

На початку повномасштабного вторгнення російські війська намагалися захопити Миколаїв. Місто вдалося втримати, але події того часу досі залишаються в пам’яті місцевих жителів. Люди не хочуть залишати свої домівки, але й жити під російською окупацією не готові.

"Я тут живу все життя, нічого не змусить виїхати. Геть нічого. Хіба що тільки кацапи сюди прийдуть, прям сюди прийдуть, тут будуть, то в Росії я жити не хочу. А так ніякі обстріли мене не лякають", — підкреслює Катерина.

Катерина про окупацію. Фото: Новини.LIVE

Життя в Миколаєві

Для тих, хто залишається в Миколаєві, важливо не лише почуватися в безпеці, а й зберігати звичний спосіб життя. Однак за роки війни змінилося й те, як люди реагують на небезпеку.

"Та хіба що якщо онуки запросять, то поїду до них, звісно. А так мені подобається. В нас немає аж таких обстрілів. Слава Богу, ми не Одеса і не Київ, дай Бог їм всім здоров’я. Спасибі Всевишньому, він мені дав таку нервову систему, що коли я сплю, не чую обстрілів", — ділиться Євген.

Євген про адаптацію до ситуації. Фото: Новини.LIVE

За роки повномасштабної війни миколаївці навчилися жити в умовах повітряних тривог та загрози обстрілів. Містяни продовжують спілкуватися з рідними, займатися своїми справами та знаходити час для відпочинку.

"Я тут не виїжджаючи ще спочатку повномасштабного вторгнення. Я люблю це місто. Хто б не казав, яке б воно не було, я горою за ним, за Миколаєвом. Класне місто. Люблю його", — розповідає Юлія.

Юлія про любов до Миколаєва. Фото: Новини.LIVE

Виїзд із Миколаєва

Миколаїв став прихистком і для людей, які через війну залишили свої рідні міста. Вони облаштовують побут на новому місці, проте не планують залишатися тут назавжди. Для таких родин рішення про черговий переїзд залежить не лише від безпекової ситуації, а й від особистих обставин.

"Тільки повернення додому в Херсон змісить виїхати. З 23-го року тут. Подивимось, можливо, виїдемо на зиму. Нас ніде нічого не тримає, тому можливо таке. Тут все ж не дуже такі сильні обстріли. Ми були в Одесі, в Києві. Тому тут наразі не дуже то й страшно, не дуже то й лячно", — зазначає Тетяна.

Тетяна про повернення до Херсону. Фото: Новини.LIVE

Поки що складно сказати, як зміниться ситуація в Миколаєві найближчим часом. Кожен із опитаних має власні причини залишатися в місті або розглядати переїзд. Та незалежно від цих рішень усіх об’єднує бажання жити без постійної загрози та невизначеності.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи планують миколаївці залишати місто напередодні зими. Частина людей допускає виїзд через безпекову ситуацію та невизначеність, тоді як інші попри ризики вирішили залишатися вдома.

Також Новини.LIVE розповідали, що може змусити одеситів залишити рідне місто. Для більшості думка про виїзд пов’язана насамперед із безпекою, тривалими перебоями з комунальними послугами та загрозою окупації.