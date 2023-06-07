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Стрельба на свадьбе: житель Одесчины осужден за хулиганство

7 июня 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стрельба на свадьбе: житель Одесчины осужден за хулиганство
Полиция задержала жениха за стрельбу. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

20-летний житель Белгорода-Днестровского получил приговор за устроенную стрельбу из стартового пистолета. Жених выстрелил шесть раз в воздух из автомобиля, привлекая внимание собравшихся.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Действия жениха были зафиксированы оператором пункта наблюдения "Безопасный город", который сообщил об этом полиции. Правоохранители задержали хулигана в одном из местных заведений. У мужчины изъяли пистолет, гильзы и другие материальные доказательства его неправомерной деятельности.

Задержание правонарушителя. Фото: ГУНП в Одесской области.
Задержание правонарушителя. Фото: ГУНП в Одесской области.

Возбуждено уголовное производство по статье 296 части 4 Уголовного кодекса Украины, касающейся хулиганства с использованием огнестрельного оружия, было переквалифицировано на часть 1 той же статьи после получения экспертного заключения, установившего, что пистолет был стартовым (сигнальным).

Участник происшествия не отрицал свою вину. В настоящее время детективы районного отдела полиции предъявили обвинение 20-летнему хулигану по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, что касается грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождаемого особой дерзостью. Суд вынес обвинительный приговор, по которому осужденный молодой человек обязан уплатить штраф в размере 17 тысяч гривен, а также покрыть расходы на экспертизы, превышающие 12 тысяч гривен.

Напомним, правоохранители получили сообщение от охранника жилищного комплекса о выстрелах в Киевском районе города. Одессита, устроившего стрельбу с балкона своей квартиры, привлекут к административной ответственности.

Также в Одессе произошла стрельба, в результате которой два человека погибли. Событие произошло в Киевском районе. О ней поступило сообщение на спецлинию "102" около 15.00 1 июня.

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