Стрілянина на весіллі: жителя Одещини засуджено за хуліганство

Поліція затримала нареченого за стрілянину. Фото: ГУНП в Одеській області

20-річний мешканець Білгорода-Дністровського отримав вирок за влаштовану стрілянину зі стартового пістолета. Наречений вистрілив шість разів у повітря з автомобіля, привертаючи увагу присутніх.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Дії нареченого були зафіксовані оператором пункту спостереження "Безпечне місто", який повідомив про це поліцію. Правоохоронці затримали хулігана в одному з місцевих закладів. У чоловіка вилучили пістолет, гільзи та інші матеріальні докази його неправомірної діяльності.

Затримання правопорушника. Фото: ГУНП в Одеській області.

Розпочате кримінальне провадження за статтею 296 частини 4 Кримінального кодексу України, що стосується хуліганства з використанням вогнепальної зброї, було перекваліфіковано на частину 1 тієї ж статті після отримання експертного висновку, який встановив, що пістолет був стартовим (сигнальним).

Учасник події не заперечував свою провину. На цей час, детективи районного відділу поліції пред'явили обвинувачення 20-річному хулігану за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України, що стосується грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, супроводжуваного особливою зухвалістю. Суд ухвалив обвинувальний вирок, за яким засуджений молодик зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а також покрити витрати на експертизи, які перевищують 12 тисяч гривень.

Нагадаємо, правоохоронці отримали повідомлення від охоронця житлового комплексу щодо пострілів в Київському районі міста. Одесита, який влаштував стрілянину з балкона своєї квартири, притягнуть до адміністративної відповідальності.

Також в Одесі сталася стрілянина, в результаті якої дві людини загинули. Подія відбулася в Київському районі. Про неї надійшло повідомлення на спецлінію "102" близько 15:00 1 червня.