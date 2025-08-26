Видео
Главная Одесса Стрельба в центре Рени на Одесчине — какие последствия

Стрельба в центре Рени на Одесчине — какие последствия

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 12:22
Хмельной житель Одесской области устроил стрельбу в центре города - какие последствия
Полицейский с протоколом. Фото: Национальная полиция Украины

Житель Одесской области под алкоголем устроил стрельбу в одном из парков, где люди гуляли с детьми. К счастью, никто не пострадал, а мужчине теперь грозит до 7 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Читайте также:

Подробности дела

Жительница города Рени Измаильского района сообщила на спецлинию 102, что в парке неизвестный мужчина произвел выстрел в сторону отдыхающих, среди которых был ее 13-летний сын. Люди не пострадали, но напугались. На место происшествия немедленно прибыли правоохранители и задержали стрелка, который пытался скрыться. У него изъяли пистолет, предварительно травматического действия, а с места совершенного им преступления стреляную пулю. Их направили на экспертизу.

Полицейские выяснили, что злоумышленник — житель соседней области. Находясь в состоянии опьянения, во время прогулки он выстрелил из пистолета без всякой причины, поскольку просто хотел напугать граждан. Задержанный обвинил во всем употребленный алкоголь.

Какое наказание грозит

Фигуранту уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Напомним, недавно мы писали о споре, который превратился в кровавую резню. А также об одессите, который взял пистолет и угнал машину.

