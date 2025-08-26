Хмільний житель Одещини влаштував стрілянину у середмісті - які наслідки

Поліцейський з протоколом. Фото: Національна поліція України

Житель Одещини під алкоголем влаштував стрілянину в одному з парків, де люди погулювалися із дітьми. На щастя, ніхто не постраждав, а чоловіку тепер загрожує до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Подробиці справи

Жителька міста Рені Ізмаїльського району повідомила на спецлінію 102, що в парку невідомий чоловік здійснив постріл у бік відпочивальників, серед яких був її 13-річний син. Люди не постраждали, але налякалися. На місце події негайно прибули правоохоронці та затримали стрілка, який намагався втекти. У нього вилучили пістолет, попередньо травматичної дії, а з місця скоєного ним злочину стріляну кульку. Їх скерували на експертизу.

Поліцейські з’ясували, що зловмисник — житель сусідньої області. Перебуваючи у стані сп’яніння, під час прогулянки він вистрілив із пістолета без жодної причини, оскільки просто хотів налякати громадян. Затриманий звинуватив в усьому спожитий алкоголь.

Яке покарання загрожує

Фігуранту вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Йому загрожує позбавлення волі на строк до семи років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

