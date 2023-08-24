Суд в Одессе вынес приговор боевику "ДНР": подробности дела

Боевик "ДНР". Фото: Одесская областная прокуратура

Приморский районный суд Одессы вынес приговор по делу боевика террористической организации "ДНР". По заключению следствия, мужчина, входивший в ряды антиукраинского движения "Одесская жена, империалисты", в мае 2014 года присоединился к террористической организации по личным идеологическим соображениям.

Об этом сообщает Управление СБ Украины в Одесской области.

Читайте также:

Детали дела

Под позывным "Одесса" он служил в незаконном вооруженном формировании "Народное ополчение Донбасса" в различных подразделениях, включая разведку.

Участник незаконного вооруженного формирования принимал участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины вблизи Макеевки и Каменки Донецкой области. В ходе досудебного расследования Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу, подтверждающую вину обвиняемого.

Боевик под позывным "Одесса". Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание ждет боевика "ДНР"

Суд назначил наказание по ст. 258-3 ч. 1 Уголовного кодекса Украины ("участие в террористической организации") — 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отчисление срока отбывания наказания начнется с момента задержания и реального отбывания наказания.

Напомним, Одесская областная прокуратура достигла публичного обвинения по делу одессита, который был фигурантом известного дела о террористической деятельности группы "Комсомольцы-террористы" и связан с боевиками "ДНР". Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также мы писали, что следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении бывшего боевика , участвовавшего в действиях террористической организации "ДНР". Задержание злоумышленника произошло в Одесской области во время контрдиверсионных операций. Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одесской области по факту участия в террористической организации.