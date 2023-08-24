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Суд в Одесі виніс вирок бойовику "ДНР": подробиці справи

24 серпня 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Суд в Одесі виніс вирок бойовику "ДНР": подробиці справи
Бойовик "ДНР". Фото: Одеська обласна прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Приморський районний суд Одеси прийняв вирок у справі бойовика терористичної організації "ДНР". За висновками слідства, чоловік, який входив до рядів антиукраїнського руху "Одеська дружина, імперіалісти", в травні 2014 року приєднався до терористичної організації з особистих ідеологічних міркувань. 

Про це повідомляє Управління СБ України в Одеській області

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Деталі справи 

Під позивним "Одеса", він служив у незаконному збройному формуванні "Народное ополчение Донбаса" у різних підрозділах, включаючи розвідку.

Учасник незаконного збройного формування брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України поблизу Макіївки та Каменки на Донеччині. В ході досудового розслідування Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу, що підтверджує вину обвинуваченого.

Бойовик "ДНР". Фото: Одеська обласна прокуратура
Бойовик під позивним "Одеса". Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання чекає на бойовика "ДНР"

Суд призначив покарання за ст. 258-3 ч. 1 Кримінального кодексу України ("участь в терористичній організації") — 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Відрахунок строку відбування покарання розпочнеться з моменту затримання та реального відбуття покарання.

Нагадаємо, Одеська обласна прокуратура досягла публічного обвинувачення у справі одесита, який був фігурантом відомої справи про терористичну діяльність групи "Комсомольці-терористи" і пов'язаний з бойовиками "ДНР". Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також ми писали, що слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо колишнього бойовика, який брав участь у діях терористичної організації "ДНР". Затримання зловмисника відбулося в Одеській області під час проведення контрдиверсійних операцій. Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Одещини за фактом участі у терористичній організації.

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