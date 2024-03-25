Суда на загрузке в Одесских портах — сведения об украинском экспорте

Балкер UNICORN. Фото: MarineTraffic

На сегодня, 25 марта, десятки судов находятся на погрузке в портах Большой Одессы. Подавляющее большинство объема экспорта составляет агропродукция, однако значительную часть занимает металлургическая промышленность.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоит 16 судов, еще 16 — в Черноморске и 9 — в Южном. Среди всех судов есть 1 химический танкер.

Движение судов в Черном море. Фото: скриншот

Работа Дунайских портов

Возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. Сейчас в Измаиле, Усть-Дунайске и Килии находятся более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию.

Движение судов возле Сулинского канала. Фото: скриншот

Больше об экспорте

Напомним, что ночью против 24 марта оккупанты снова атаковали Одесскую область. На регион враг направил ударные дроны, в результате чего произошло попадание одного из них в припортовый объект. Для защиты Черноморского побережья Украина нуждается в системе ПВО, ведь это существенно влияет на стабильность экспорта и работу Черноморского коридора.

Также мы писали, что показатели экспорта Украины портами Большой Одессы постепенно приближаются к довоенным показателям. Грузооборот портов Большой Одессы в кратчайшем месяце составил 8 млн тонн, что стало рекордом с начала войны.



Добавим, что работа украинских портов не прекращается, и на сегодняшний день с начала года Дунаем экспортировано более 3 миллионов тонн продукции. Больше всего осуществляется перевозка зерновых культур и растительного масла.