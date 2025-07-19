Запрет судам с аммиаком в Украине - решение ВМС

Судно в порту. Фото иллюстративное: ЦТС

С 7 июля Военно-морские силы ВСУ запретили ввоз азотных удобрений в украинские порты. Это касается веществ, содержащих аммиак, которые могут представлять угрозу в случае обстрела. Из-за этого аграрии ищут другие маршруты, а в устье Дуная уже скопление судов.

Об этом сообщает издание NV Бизнес.

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Запрет на аммиак в портах

Журналисты пишут, что командующий Военно-Морских Сил Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа запретил судам со взрывоопасными веществами заходить в украинские порты на время действия военного положения.

Письмо о запрете на ввоз аммиака. Фото: скриншот из NV

В документе говорится о запрете допуска в украинские порты судов с грузами на основе аммиака, включая безводный аммиак, аммиачную селитру, аммиачные растворы и другие опасные смеси. Такие ограничения объясняют риском техногенной катастрофы в случае попадания вражеской ракеты или дрона.

АМПУ уже передала указания портам. В частности, начальник Черноморского порта Алексей Маляренко в своем письме призвал морских агентов и портовых операторов донести эту информацию до всех участников рынка.

Письмо АМПУ. Фото: скриншот из NV

Какие последствия от запрета удобрений

Несмотря на то, что документы носят рекомендательный характер, фактически прием и разгрузка таких грузов в портах Украины прекращены. Импортеры азотных удобрений сейчас ищут другие пути доставки, в частности по железной дороге через европейские страны.

В свою очередь, как отмечает издание Forbes, для украинских аграриев - это серьезный вызов. Осенняя посевная уже не за горами, а удобрения нужны. В результате треть импорта перенаправляется в румынский порт Сулина. В устье Дуная уже скопились десятки судов, образовав логистическую пробку.

Это может привести к дефициту удобрений в Украине и росту цен именно тогда, когда агросектор и без того уязвим. До запрета украинские аграрии частично покрывали потребности благодаря импорту морем.

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