Заборона суднам з аміаком в Україні — рішення ВМС

Суднам з аміаком заборонили заходити в порти Одещини — наслідки
З 7 липня Військово-морські сили ЗСУ заборонили ввезення азотних добрив до українських портів. Це стосується речовин, що містять аміак, які можуть становити загрозу у разі обстрілу. Через це аграрії шукають інші маршрути, а в гирлі Дунаю вже скупчення суден.
Про це повідомляє видання NV Бізнес.
Заборона на аміак в портах
Журналісти пишуть, що командувач Військово-Морських Сил України, віце-адмірал Олексій Неїжпапа заборонив суднам із вибухонебезпечними речовинами заходити в українські порти на час дії воєнного стану.
У документі йдеться про заборону допуску до українських портів суден із вантажами на основі аміаку, включно з безводним аміаком, аміачною селітрою, аміачними розчинами та іншими небезпечними сумішами. Такі обмеження пояснюють ризиком техногенної катастрофи в разі влучання ворожої ракети або дрона.
АМПУ вже передала вказівки портам. Зокрема, начальник Чорноморського порту Олексій Маляренко у своєму листі закликав морських агентів та портових операторів донести цю інформацію до всіх учасників ринку.
Які наслідки від заборони добрив
Попри те, що документи мають рекомендаційний характер, фактично прийом і розвантаження таких вантажів у портах України припинено. Імпортери азотних добрив зараз шукають інші шляхи доставки, зокрема залізницею через європейські країни.
Своєю чергою, як зазначає видання Forbes, для українських аграріїв — це серйозний виклик. Осіння посівна вже не за горами, а добрива потрібні. В результаті третина імпорту перенаправляється до румунського порту Суліна. У гирлі Дунаю вже накопичилися десятки суден, утворивши логістичну пробку.
Це може призвести до дефіциту добрив в Україні та зростання цін саме тоді, коли агросектор і без того вразливий. До заборони українські аграрії частково покривали потреби завдяки імпорту морем.
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