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Головна Одеса Суднам з аміаком заборонили заходити в порти Одещини — наслідки

Суднам з аміаком заборонили заходити в порти Одещини — наслідки

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 16:14
Заборона суднам з аміаком в Україні — рішення ВМС
Судно у порту. Фото ілюстративне: ЦТС

З 7 липня Військово-морські сили ЗСУ заборонили ввезення азотних добрив до українських портів. Це стосується речовин, що містять аміак, які можуть становити загрозу у разі обстрілу. Через це аграрії шукають інші маршрути, а в гирлі Дунаю вже скупчення суден.

Про це повідомляє видання NV Бізнес.

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Заборона на аміак в портах

Журналісти пишуть, що командувач Військово-Морських Сил України, віце-адмірал Олексій Неїжпапа заборонив суднам із вибухонебезпечними речовинами заходити в українські порти на час дії воєнного стану.

Суднам з аміаком заборонили заходити в порти Одещини — наслідки - фото 1
Лист про заборону на ввезення аміаку. Фото: скриншот з NV

У документі йдеться про заборону допуску до українських портів суден із вантажами на основі аміаку, включно з безводним аміаком, аміачною селітрою, аміачними розчинами та іншими небезпечними сумішами. Такі обмеження пояснюють ризиком техногенної катастрофи в разі влучання ворожої ракети або дрона.

АМПУ вже передала вказівки портам. Зокрема, начальник Чорноморського порту Олексій Маляренко у своєму листі закликав морських агентів та портових операторів донести цю інформацію до всіх учасників ринку.

Суднам з аміаком заборонили заходити в порти Одещини — наслідки - фото 2
Лист АМПУ. Фото: скриншот з NV

Які наслідки від заборони добрив

Попри те, що документи мають рекомендаційний характер, фактично прийом і розвантаження таких вантажів у портах України припинено. Імпортери азотних добрив зараз шукають інші шляхи доставки, зокрема залізницею через європейські країни.

Своєю чергою, як зазначає видання Forbes, для українських аграріїв — це серйозний виклик. Осіння посівна вже не за горами, а добрива потрібні. В результаті третина імпорту перенаправляється до румунського порту Суліна. У гирлі Дунаю вже накопичилися десятки суден, утворивши логістичну пробку.

Це може призвести до дефіциту добрив в Україні та зростання цін саме тоді, коли агросектор і без того вразливий. До заборони українські аграрії частково покривали потреби завдяки імпорту морем.

Нагадаємо, у Криму на базі 810-ї бригади морської піхоти РФ виявили техніку, поранених та польовий шпиталь. Також ми писали, що морський дракон повернувся у Чорне море.

Одеса порт Одеська область Новини Одеси заборона аміак
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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