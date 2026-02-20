Видео
Ситуация со светом в Одессе завтра — какими будут графики

Ситуация со светом в Одессе завтра — какими будут графики

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 20:26
Графики света в Одессе на завтра, 21 февраля: когда ждать электроэнергию
Женщины идут по темной улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 21 февраля, в части Одесской области будут действовать стабилизационные графики отключений электроэнергии. Однако в Одессе ситуация остается сложной после обстрела, поэтому в городе продолжают применять аварийные отключения без предупреждения, а в Киевском районе у некоторых абонентов света нет уже несколько суток.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Читайте также:

Аварийные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в Одесском регионе уже более двух месяцев действуют аварийные отключения света. Во время которых стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не работают, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию. Больше всего перебоев пока фиксируют в Приморском и Хаджибейском районах, а самая сложная ситуация в Киевском. Здесь большинство абонентов без электроэнергии, и сроков восстановления нет.

Какие районы области в сложной ситуации

Нагрузка на сети растет и в области. Больше всего проблем наблюдается в Одесском, Измаильском, Болградском и Белгород-Днестровском районах. В часы пикового потребления значительная часть жителей может одновременно оставаться без электроэнергии. Энергетики объясняют, что пока продолжаются ремонтные работы, полностью стабилизировать систему невозможно.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, после последней атаки в ночь на 17 февраля энергетики восстановили питание для 30,5 тысячи семей в Киевском районе города. Свет также вернули объектам критической инфраструктуры. В то же время более 68 тысяч клиентов пока остаются без электроснабжения.

Также мы писали, что Россия может изменить акценты в атаках по Украине уже весной. Если зимой главной целью были тепло и энергетика, то дальше под удар рискует попасть водоснабжение крупных, в том числе и Одессы.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
