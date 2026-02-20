Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Світло за графіками — яка ситуація буде завтра в Одесі

Світло за графіками — яка ситуація буде завтра в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 20:26
Графіки світла в Одесі 21 лютого: у які години чекати електроенергію
Жінки йдуть темною вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 21 лютого, в частині Одеської області діятимуть стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Проте в Одесі ситуація залишається складною після обстрілу, тому у місті продовжують застосовувати аварійні відключення без попередження, а у мікрорайоні Таїрова подекуди світла немає уже декілька діб.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

Аварійні відключення світла

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в Одеському регіоні уже понад два місяці діють аварійні відключення світла. Під час яких стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не працюють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію. Найбільше перебоїв наразі фіксують у Приморському та Хаджибейському районах, а найскладніша ситуація в Київському. Тут більшість абонентів без електроенергії, і строків відновлення немає.

Які райони області у складній ситуації

Навантаження на мережі зростає і в області. Найбільше проблем спостерігається в Одеському, Ізмаїльському, Болградському та Білгород-Дністровському районах. У години пікового споживання значна частина мешканців може одночасно залишатися без електроенергії. Енергетики пояснюють, що поки тривають ремонтні роботи, повністю стабілізувати систему неможливо.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, після останньої атаки у ніч на 17 лютого енергетики відновили живлення для 30,5 тисячі родин у Київському районі міста. Світло також повернули об’єктам критичної інфраструктури. Водночас понад 68 тисяч клієнтів поки залишаються без електропостачання.

Також ми писали, що Росія може змінити акценти в атаках по Україні вже навесні. Якщо взимку головною ціллю були тепло й енергетика, то далі під удар ризикує потрапити водопостачання великих, зокрема й Одеси.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло блекаут графіки відключень світла
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації