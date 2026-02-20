Графіки світла в Одесі 21 лютого: у які години чекати електроенергію

Жінки йдуть темною вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 21 лютого, в частині Одеської області діятимуть стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Проте в Одесі ситуація залишається складною після обстрілу, тому у місті продовжують застосовувати аварійні відключення без попередження, а у мікрорайоні Таїрова подекуди світла немає уже декілька діб.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Аварійні відключення світла

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в Одеському регіоні уже понад два місяці діють аварійні відключення світла. Під час яких стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не працюють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію. Найбільше перебоїв наразі фіксують у Приморському та Хаджибейському районах, а найскладніша ситуація в Київському. Тут більшість абонентів без електроенергії, і строків відновлення немає.

Які райони області у складній ситуації

Навантаження на мережі зростає і в області. Найбільше проблем спостерігається в Одеському, Ізмаїльському, Болградському та Білгород-Дністровському районах. У години пікового споживання значна частина мешканців може одночасно залишатися без електроенергії. Енергетики пояснюють, що поки тривають ремонтні роботи, повністю стабілізувати систему неможливо.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, після останньої атаки у ніч на 17 лютого енергетики відновили живлення для 30,5 тисячі родин у Київському районі міста. Світло також повернули об’єктам критичної інфраструктури. Водночас понад 68 тисяч клієнтів поки залишаються без електропостачання.

