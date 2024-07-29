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Света в Одесской области сегодня будет больше — какие графики

29 июля 2024 11:19
Верзилова Єлизавета - редактор
Графики отключения света на Одесчине сегодня изменены: детали
В Одесской области отсрочили графики отключения. Иллюстративное фото: Freepik
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 29 июля, в Одессе и области ограничения света начнут действовать позже. Энергетики сообщили, что графики стабилизационных отключений будут применяться не с 16:00, а с 18:00.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

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В понедельник, 29 июля, к 18:00 стабилизационные отключения света в Одесской области отменены. Но отметим, что с 18:00 до 23:00 потребление уже будет ограничиваться по графикам. Проверить информацию о электроснабжении и ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Проблемы с собственной генерацией в Одессе

Напомним, что из-за имеющихся проблем в Одессе активно начали говорить о необходимости собственной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Сейчас город питается соседними регионами, что создает значительные проблемы.

Также мы писали, что свет одесситам выключают из-за нехватки мощностей в результате российских обстрелов. Часть генерации совсем остановили из-за повреждений и оккупации, а еще часть — на ремонте. Поэтому регион готовится к зиме почти без света.

Добавим, что, несмотря на отмену графиков, сотни жителей Одессы остались без света сегодня из-за ремонтных работ на сетях. Энергетики обещают закончить к 19:00, однако время может меняться. С перечнем адресов аварийных отключений можно ознакомиться по ссылке.

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