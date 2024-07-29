Графіки відключення світла на Одещині сьогодні змінені: деталі

На Одещині відтермінували графіки відключення. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 29 липня, в Одесі та області обмеження світла почнуть діяти пізніше. Енергетики повідомили, що графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться не з 16:00, а з 18:00.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

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У понеділок, 29 липня, до 18:00 стабілізаційні відключення світла в Одеській області скасовані. Але зазначимо, що з 18:00 та до 23:00 споживання вже буде обмежуватись за графіками. Перевірити інформацію щодо електропостачання та ознайомитись із графіком можна за посиланням.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Проблеми з власною генерацією в Одесі

Нагадаємо, що через наявні проблеми в Одесі активно почали говорити про необхідність власної теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Наразі місто живиться від сусідніх регіонів, що створює значні проблеми.



Також ми писали, що світло одеситам вимикають через нестачу потужностей в наслідок російських обстрілів. Частину генерації зовсім зупинили через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті. Через це регіон готується до зими майже без світла.

Додамо, що попри скасування графіків, сотні жителів Одеси залишились без світла сьогодні через ремонтні роботи на мережах. Енергетики обіцяють закінчити до 19:00, проте час може змінюватись. З переліком адрес аварійних відключень можна ознайомитись за посиланням.