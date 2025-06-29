Будет ли свет в Одессе 30 июня - какова ситуация

Дом в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Уже несколько месяцев подряд украинские энергетики работают в режиме чрезвычайной нагрузки после последних российских ракетных атак. Однако 30 июня жители Одессы и области могут не беспокоиться, свет останется, и графиков ограничений не будет.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

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Где узнать графики света

В ДТЭК говорят, что, если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали, о стоимости электроэнергии для одесситов в июле. Также сообщали, сколько будет стоить мобильная связь в Одессе.