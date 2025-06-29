Чи буде світло в Одесі 30 червня — яка ситуація

Світло в Одесі — чи очікувати графіки у понеділок
Вже кілька місяців поспіль українські енергетики працюють у режимі надзвичайного навантаження після останніх російських ракетних атак. Проте 30 червня мешканці Одеси та області можуть не перейматися, світло залишиться, і графіків обмежень не буде.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки світла
У ДТЕК кажуть, що, якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, ми писали, про вартість електроенергії для одеситів у липні. Також повідомляли, скільки коштуватиме мобільний зв'язок в Одесі.
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