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Головна Одеса Світло в Одесі — чи очікувати графіки у понеділок

Світло в Одесі — чи очікувати графіки у понеділок

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 20:01
Чи буде світло в Одесі 30 червня — яка ситуація
Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вже кілька місяців поспіль українські енергетики працюють у режимі надзвичайного навантаження після останніх російських ракетних атак. Проте 30 червня мешканці Одеси та області можуть не перейматися, світло залишиться, і графіків обмежень не буде.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

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Де дізнатися графіки світла

У ДТЕК кажуть, що, якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми писали, про вартість електроенергії для одеситів у липні. Також повідомляли, скільки коштуватиме мобільний зв'язок в Одесі.

Одеса Одеська область Новини Одеси ДТЕК відключення світла світло
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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