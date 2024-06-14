Изменения в графиках отключений света в Одесской области

Изменение в графиках отключений света в Одесской области. Иллюстративное фото: Wirestock

Сегодня, 14 июня, в Одесской области ограничения света начнут действовать раньше — в 14:00. Это связано с ростом потребления в восточных регионах страны.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

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14 июня с 14:00 до 22:00 будут стабилизационные отключения света по распоряжению энергетиков. Проверить информацию о электроснабжении и ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня из-за проведения ремонтных работ без света также оказались жители целого района Одессы. Электроснабжение планируют вернуть к 18:00. Полный список адресов — по ссылке.

Также мы писали, что Одесчина работает с международными партнерами в области энергетики. Турция может помочь региону и разместить в портах Одессы, Южного и Измаила корабли с мощностью 250 мегаватт.