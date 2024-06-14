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Світло відключатимуть раніше — зміни у графіках на Одещині

14 червня 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Зміни у графіках відключень світла на Одещині
Зміна у графіках відключень світла на Одещині. Ілюстративне фото: Wirestock
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 14 червня, в Одеській області обмеження світла почнуть діяти раніше — о 14:00.  Це пов'язано із зростанням споживання у східних регіонах країни.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго"

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14 червня, з 14:00 до 22:00, будуть стабілізаційні відключення світла за розпорядженням енергетиків. Перевірити інформацію щодо електропостачання та ознайомитись з графіком можна за посиланням

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що сьогодні через проведення ремонтних робіт без світла також опинились жителі цілого району Одеси. Електропостачання планують повернути до 18:00. Повний перелік адрес — за посиланням.

Також ми писали, що Одещина працює з міжнародними партнерами у галузі енергетики. Так, Туреччина може допомогти регіону та розмістити у портах Одеси, Южного та Ізмаїла кораблі з потужністю 250 мегаватів.

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