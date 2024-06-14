Планові відключення світла в Одесі у п'ятницю, 14 червня - міськрада

Жителі одного з районів Одеси залишились сьогодні без світла — адреси
Сьогодні, 14 червня, в Одеській області стабілізаційні відключення світла діятимуть лише увечері. Однак наразі проводяться ремонтні роботи — тому у одеситів, які підключені до південної енергорозподільчої мережі, світла не буде до 18:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Стабілізаційні відключення
Графік стабілізаційних відключень в Одеській області діятиме 14 червня для промислових та побутових споживачів з 18:00 до 23:00. Проте час можуть змінити залежно від ситуації зі споживанням електроенергії.
Де не буде світла через ремонт
- Є. Чикаленка (Ак. Вільямса), 1 — 34;
- М. Гумільова, 13 — 14;
- Дача Ковалевського, 14 — 89;
- Михайла Врубеля (Магнітогорська), 1 — 28;
- Панченка, 1 — 12;
- Рибальська Балка, 1г, 1д;
- пров. Рульовий, 1 — 12;
- Х. Федорова, 1 — 37;
- пров. 1-й Колгоспний, 2, 2а;
- Адольфа Лози (пров. Магнітогорський), 1 — 3;
- пров. Байдарочний, 3;
- пров. Маячний, 1/корп.1;
- пров. Павлова, 1 — 7;
- пров. Панченка, 1б;
- пров. Човновий, 1 — 15;
- пров. Якірний, 3, 5.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Більше про ситуацію з електроенергією на Одещині
Ми писали, що через нестачу потужностей в електроенергії у населених пунктах Одеської області склалась критична ситуація зі світлом. Місцеві мешканці можуть бути відключені від електропостачання до 20 годин на добу.
В свою чергу Одещина працює з міжнародними партнерами у галузі енергетики. Так, Туреччина може допомогти регіону та розмістити у портах Одеси, Южного та Ізмаїла кораблі з потужністю 250 мегаватів.
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