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Жителі одного з районів Одеси залишились сьогодні без світла — адреси

14 червня 2024 09:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Планові відключення світла в Одесі у п'ятницю, 14 червня - міськрада
В Одесі деякі містяни залишились без світла сьогодні. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 14 червня, в Одеській області стабілізаційні відключення світла діятимуть лише увечері. Однак наразі проводяться ремонтні роботи — тому у одеситів, які підключені до південної енергорозподільчої мережі, світла не буде до 18:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Стабілізаційні відключення 

Графік стабілізаційних відключень в Одеській області діятиме 14 червня для  промислових  та побутових споживачів з 18:00 до 23:00. Проте час можуть змінити залежно від ситуації зі споживанням електроенергії. 

Де не буде світла через ремонт

  • Є. Чикаленка (Ак. Вільямса), 1 — 34;  
  • М. Гумільова, 13 — 14;  
  • Дача Ковалевського, 14 — 89;  
  • Михайла Врубеля (Магнітогорська), 1 — 28;  
  • Панченка, 1 — 12;  
  • Рибальська Балка, 1г, 1д;  
  • пров. Рульовий, 1 — 12;  
  • Х. Федорова, 1 — 37;  
  • пров. 1-й Колгоспний, 2, 2а;  
  • Адольфа Лози (пров. Магнітогорський), 1 — 3;  
  • пров. Байдарочний, 3;  
  • пров. Маячний, 1/корп.1;  
  • пров. Павлова, 1 — 7;  
  • пров. Панченка, 1б;  
  • пров. Човновий, 1 — 15;  
  • пров. Якірний, 3, 5.  

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про ситуацію з електроенергією на Одещині

Ми писали, що через нестачу потужностей в електроенергії у населених пунктах Одеської області склалась критична ситуація зі світлом. Місцеві мешканці можуть бути відключені від електропостачання до 20 годин на добу.

В свою чергу Одещина працює з міжнародними партнерами у галузі енергетики. Так, Туреччина може допомогти регіону та розмістити у портах Одеси, Южного та Ізмаїла кораблі з потужністю 250 мегаватів.

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