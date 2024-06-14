Планові відключення світла в Одесі у п'ятницю, 14 червня - міськрада

В Одесі деякі містяни залишились без світла сьогодні. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 14 червня, в Одеській області стабілізаційні відключення світла діятимуть лише увечері. Однак наразі проводяться ремонтні роботи — тому у одеситів, які підключені до південної енергорозподільчої мережі, світла не буде до 18:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Стабілізаційні відключення

Графік стабілізаційних відключень в Одеській області діятиме 14 червня для промислових та побутових споживачів з 18:00 до 23:00. Проте час можуть змінити залежно від ситуації зі споживанням електроенергії.

Де не буде світла через ремонт

Є. Чикаленка (Ак. Вільямса), 1 — 34;

М. Гумільова, 13 — 14;

Дача Ковалевського, 14 — 89;

Михайла Врубеля (Магнітогорська), 1 — 28;

Панченка, 1 — 12;

Рибальська Балка, 1г, 1д;

пров. Рульовий, 1 — 12;

Х. Федорова, 1 — 37;

пров. 1-й Колгоспний, 2, 2а;

Адольфа Лози (пров. Магнітогорський), 1 — 3;

пров. Байдарочний, 3;

пров. Маячний, 1/корп.1;

пров. Павлова, 1 — 7;

пров. Панченка, 1б;

пров. Човновий, 1 — 15;

пров. Якірний, 3, 5.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про ситуацію з електроенергією на Одещині

Ми писали, що через нестачу потужностей в електроенергії у населених пунктах Одеської області склалась критична ситуація зі світлом. Місцеві мешканці можуть бути відключені від електропостачання до 20 годин на добу.

В свою чергу Одещина працює з міжнародними партнерами у галузі енергетики. Так, Туреччина може допомогти регіону та розмістити у портах Одеси, Южного та Ізмаїла кораблі з потужністю 250 мегаватів.