Плановые отключения света в Одессе в пятницу, 14 июня – горсовет

В Одессе некоторые горожане остались без света сегодня. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 14 июня, в Одесской области стабилизационные отключения света будут действовать только вечером. Однако сейчас проводятся ремонтные работы, поэтому у одесситов, подключенных к южной энергораспределительной сети, света не будет до 18:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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График стабилизации отключений в Одесской области будет действовать 14 июня для промышленных и бытовых потребителей с 18:00 до 23:00. Однако время может измениться в зависимости от ситуации с потреблением электроэнергии.

Где не будет света из-за ремонта

Е. Чикаленко (Ак. Уильямса), 1 — 34;

М. Гумилева, 13 — 14;

Дача Ковалевского, 14 — 89;

Михаила Врубеля (Магнитогорская), 1 — 28;

Панченко, 1 — 12;

Рыболовная Балка, 1г, 1д;

пер. Рулевой, 1 — 12;

Х. Федорова, 1 — 37;

пров. 1-й Колхозный, 2, 2а;

Адольфа Лозы (пер. Магнитогорский), 1 — 3;

пер. Байдарочный, 3;

пер. Маячный, 1/корп.1;

пер. Павлова, 1 — 7;

пер. Панченко, 1б;

пер. Лодочный, 1 — 15;

пер. Якорный, 3, 5.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о ситуации с электроэнергией в Одесской области

Мы писали, что из-за нехватки мощностей в электроэнергии в населенных пунктах Одесской области сложилась критическая ситуация со светом. Местные жители могут быть отключены от электроснабжения до 20 часов в сутки.

В свою очередь Одесчина работает с международными партнерами в области энергетики. Турция может помочь региону и разместить в портах Одессы, Южного и Измаила корабли с мощностью 250 мегаватт.