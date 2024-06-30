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Таблички есть, а укрытия нет — одесситы показали, как на пляже игнорируют безопасность людей

30 июня 2024 13:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На одном из пляжей Одессы горожанка не смогла попасть в укрытие: почему
Табличка, указывающая направление укрытия. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На одном из центральных пляжей Одессы появились таблички, указывающие на наличие укрытий, которых нет, или они закрыты. Очевидно, эти таблички установили представители местных властей, которые не уделили должного внимания безопасности одесситов и гостей города.

Соответствующее видео было опубликовано в сети.

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Таблички есть, а укрытия нет

На пляже OTRADA, одесситка пыталась попасть в укрытие по развешанным указаниям, но дело оказалось бесполезным. Пройдя несколько десятков метров и три таблички с соответствующими надписями, женщина уперлась в закрытую на бревно дверь. Отметим, что официально эти пляжи никто не открывал, поэтому они не могут оказывать никаких услуг. Это вызывает беспокойство среди жителей и гостей Одессы, поскольку отсутствие надлежащей безопасности на пляжах может привести к непредсказуемым последствиям.

Больше о пляжном сезоне в Одессе

Напомним, в Одессе официально открыли пляж "Калетон" для посетителей. Всего в области уже скоро должно заработать два десятка мест для купания, но все будет зависеть от выполнения арендаторами требований по правилам безопасности.

Также мы писали, что на некоторых пляжах Одессы обнаружили высокий уровень кишечной палочки, что создает опасность для здоровья отдыхающих. Да, пока не рекомендуется посещать ряд центральных зон отдыха города, в том числе пляж в Аркадии.

Сегодня на пляже Одессы вероятно взорвалась морская мина. Это произошло в то время, когда неподалеку купались отдыхающие.

Одесса
пляж
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
укрытия

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