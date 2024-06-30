На одному з пляжів Одеси містянка не змогла потрапити в укриття: чому

Табличка, що вказує напрямок укриття. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На одному з центральних пляжів Одеси з'явилися таблички, які вказують на наявність укриттів, яких немає, або вони закриті. Очевидно, ці таблички встановили представники місцевої влади, які не приділили належної уваги безпеці одеситів та гостей міста.

Відповідне відео опублікували в мережі.

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Таблички є, а укриття немає

На пляжі OTRADA, одеситка намагалася потрапити в укриття за розвішеними вказівками, але справа виявилася марною. Пройшовши декілька десятків метрів і три таблички з відповідними надписами, жінка вперлася в закриті на колоду двері. Зазначимо, що офіційно ці пляжі ніхто не відкривав, тому вони не можуть надавати жодних послуг. Це викликає занепокоєння серед мешканців та гостей Одеси, оскільки відсутність належної безпеки на пляжах може призвести до непередбачуваних наслідків.

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Нагадаємо, в Одесі офіційно відкрили пляж "Калетон" для відвідувачів. Загалом в області уже скоро мають запрацювати два десятки місць для купання, але все залежатиме від виконання орендарями вимог щодо правил безпеки.

Також ми писали, що на деяких пляжах Одеси виявили високий рівень кишкової палички, що створює небезпеку для здоров'я відпочивальників. Так, наразі не рекомендується відвідувати низку центральних зон відпочинку міста, зокрема пляж в Аркадії.

Додамо, сьогодні на пляжі Одеси ймовірно вибухнула морська міна. Це сталося у той час, коли неподалік купалися відпочивальники.