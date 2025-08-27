Видео
Главная Одесса Тариф на вывоз мусора — сколько одесситы будут платить с 1 числа

Тариф на вывоз мусора — сколько одесситы будут платить с 1 числа

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 19:10
Тариф на вывоз мусора в Одессе в сентябре
Вывоз мусора в Одессе. Фото иллюстративное: Одесская мэрия

Тариф на вывоз бытового мусора для одесситов в сентябре пока повышать не планируют. Однако стоимость услуги для абонентов зависит от района города и обслуживающей компании.

Новини.LIVE узнали, сколько будут платить жители многоэтажек и частного сектора в сентябре 2025 года.

Читайте также:

Сколько стоит вывоз мусора

В сентябре 2025 года в Одессе тарифы на вывоз мусора останутся без изменений. За установление стоимости отвечают органы местного самоуправления. В разных районах Одессы услуги предоставляют следующие компании:

  • Приморский район — компания "ТВ-Серрус";
  • Киевский район — компания "Клиар-Сити";
  • Суворовский район — компания "Эко-Ренессанс";
  • Хаджибейский район — коммунальное предприятие "Одескомунтранс".

Каждая компания имеет свои тарифы для жителей многоквартирных домов и частного сектора:

  • "Эко-Ренессанс": 35,49 грн для многоэтажек и 61,26 грн для частного сектора;
  • "Клиар-Сити": 33,99 грн и 58,68 грн соответственно;
  • "ТВ-Серрус": 34,80 грн и 60,07 грн;
  • "Одескомунтранс": 34,13 грн и 58,89 грн.

Однако стоит внимательно следить за решениями городских властей, ведь тарифы могут пересматриваться в зависимости от экономической ситуации.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на содержание домов с 1 сентября. А также о стоимости газа для одесситов.

тарифы коммунальные услуги Одесса мусор Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
