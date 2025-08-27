Тариф на вывоз мусора в Одессе в сентябре

Вывоз мусора в Одессе. Фото иллюстративное: Одесская мэрия

Тариф на вывоз бытового мусора для одесситов в сентябре пока повышать не планируют. Однако стоимость услуги для абонентов зависит от района города и обслуживающей компании.

Новини.LIVE узнали, сколько будут платить жители многоэтажек и частного сектора в сентябре 2025 года.

Сколько стоит вывоз мусора

В сентябре 2025 года в Одессе тарифы на вывоз мусора останутся без изменений. За установление стоимости отвечают органы местного самоуправления. В разных районах Одессы услуги предоставляют следующие компании:

Приморский район — компания "ТВ-Серрус";

Киевский район — компания "Клиар-Сити";

Суворовский район — компания "Эко-Ренессанс";

Хаджибейский район — коммунальное предприятие "Одескомунтранс".

Каждая компания имеет свои тарифы для жителей многоквартирных домов и частного сектора:

"Эко-Ренессанс": 35,49 грн для многоэтажек и 61,26 грн для частного сектора;

"Клиар-Сити": 33,99 грн и 58,68 грн соответственно;

"ТВ-Серрус": 34,80 грн и 60,07 грн;

"Одескомунтранс": 34,13 грн и 58,89 грн.

Однако стоит внимательно следить за решениями городских властей, ведь тарифы могут пересматриваться в зависимости от экономической ситуации.

