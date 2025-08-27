Тариф на вивезення сміття в Одесі у вересні

Тариф на вивіз сміття — скільки одесити сплачуватимуть з 1 числа
Тариф на вивіз побутового сміття для одеситів у вересні поки підвищувати не планують. Однак вартість послуги для абонентів залежить від району міста таобслуговуючої компанії.
Новини.LIVE дізналися, скільки платитимуть мешканці багатоповерхівок та приватного сектору у вересні 2025 року.
Скільки коштує вивіз сміття
У вересні 2025 року в Одесі тарифи на вивіз сміття залишаться без змін. За встановлення вартості відповідають органи місцевого самоврядування. У різних районах Одеси послуги надають такі компанії:
- Приморський район — компанія "ТВ-Серрус";
- Київський район — компанія "Кліар-Сіті";
- Суворовський район — компанія "Еко-Ренесанс";
- Хаджибейський район — комунальне підприємство "Одескомунтранс".
Кожна компанія має свої тарифи для мешканців багатоквартирних будинків та приватного сектору:
- "Еко-Ренесанс": 35,49 грн для багатоповерхівок і 61,26 грн для приватного сектору;
- "Кліар-Сіті": 33,99 грн та 58,68 грн відповідно;
- "ТВ-Серрус": 34,80 грн та 60,07 грн;
- "Одескомунтранс": 34,13 грн та 58,89 грн.
Однак варто уважно стежити за рішеннями міської влади, адже тарифи можуть переглядатися в залежності від економічної ситуації.
