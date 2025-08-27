Відео
Головна Одеса Тариф на вивіз сміття — скільки одесити сплачуватимуть з 1 числа

Тариф на вивіз сміття — скільки одесити сплачуватимуть з 1 числа

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 19:10
Тариф на вивезення сміття в Одесі у вересні
Вивезення сміття в Одесі. Фото ілюстративне: Одеська мерія

Тариф на вивіз побутового сміття для одеситів у вересні поки підвищувати не планують. Однак вартість послуги для абонентів залежить від району міста таобслуговуючої компанії.

Новини.LIVE дізналися, скільки платитимуть мешканці багатоповерхівок та приватного сектору у вересні 2025 року.

Читайте також:

Скільки коштує вивіз сміття

У вересні 2025 року в Одесі тарифи на вивіз сміття залишаться без змін. За встановлення вартості відповідають органи місцевого самоврядування. У різних районах Одеси послуги надають такі компанії:

  • Приморський район — компанія "ТВ-Серрус";
  • Київський район — компанія "Кліар-Сіті";
  • Суворовський район — компанія "Еко-Ренесанс";
  • Хаджибейський район — комунальне підприємство "Одескомунтранс".

Кожна компанія має свої тарифи для мешканців багатоквартирних будинків та приватного сектору:

  • "Еко-Ренесанс": 35,49 грн для багатоповерхівок і 61,26 грн для приватного сектору;
  • "Кліар-Сіті": 33,99 грн та 58,68 грн відповідно;
  • "ТВ-Серрус": 34,80 грн та 60,07 грн;
  • "Одескомунтранс": 34,13 грн та 58,89 грн.

Однак варто уважно стежити за рішеннями міської влади, адже тарифи можуть переглядатися в залежності від економічної ситуації.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на утримання будинків з 1 вересня. А також про вартість газу для одеситів.

тарифи комунальні послуги Одеса сміття Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
