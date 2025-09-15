Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Температура морской воды в Одессе — синоптики удивили прогнозом

Температура морской воды в Одессе — синоптики удивили прогнозом

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 06:00
Погода в Одессе: море остается теплым
Женщина на пляже. Фото иллюстративное: freepik

Одесситы и гости города еще могут наслаждаться теплым морем. Сегодня, 15 сентября, температура воды у побережья будет держаться на уровне +21...+22 °С. В воздухе ожидается переменная облачность без осадков, а дневная температура составит до +23 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

Синоптики говорят, что в Одессе сегодня сохранится комфортная осенняя погода. Хотя утром и днем будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Днем температура воздуха достигнет +21...+23 °С, ночью — +16...+18 °С.

Какая температура морской воды в Одессе

В то же время, несмотря на календарную осень, море остается теплым, с температурой +21...+22 °С. Это означает, что сезон купания еще можно продолжить, особенно для тех, кто любит освежиться в сентябре.

Погода в Одесской области

В Одесской области также сохранится сухая погода. Ночные показатели будут колебаться от +13 до +18 °С, местами снизятся до +9 °С. Днем столбики термометров покажут +21...+26 °С. Видимость на дорогах будет хорошей.

Напомним, в Куяльницком национальном природном парке неравнодушные люди вручную собирали соль с берегов, чтобы водоем снова мог "дышать" и дарить свои целебные свойства.

Также мы писали, что жаркое лето этого года оставило на юге Одесской области не только сожженные поля, но и соленые пятна на месте многих водоемов.

погода Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы прогноз погоды температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации