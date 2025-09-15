Погода в Одессе: море остается теплым

Женщина на пляже. Фото иллюстративное: freepik

Одесситы и гости города еще могут наслаждаться теплым морем. Сегодня, 15 сентября, температура воды у побережья будет держаться на уровне +21...+22 °С. В воздухе ожидается переменная облачность без осадков, а дневная температура составит до +23 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Синоптики говорят, что в Одессе сегодня сохранится комфортная осенняя погода. Хотя утром и днем будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Днем температура воздуха достигнет +21...+23 °С, ночью — +16...+18 °С.

Какая температура морской воды в Одессе

В то же время, несмотря на календарную осень, море остается теплым, с температурой +21...+22 °С. Это означает, что сезон купания еще можно продолжить, особенно для тех, кто любит освежиться в сентябре.

Погода в Одесской области

В Одесской области также сохранится сухая погода. Ночные показатели будут колебаться от +13 до +18 °С, местами снизятся до +9 °С. Днем столбики термометров покажут +21...+26 °С. Видимость на дорогах будет хорошей.

