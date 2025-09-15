Погода в Одесі: море залишається теплим

Жінка на пляжі. Фото ілюстративне: freepik

Одесити й гості міста ще можуть насолоджуватися теплим морем. Сьогодні, 15 вересня, температура води біля узбережжя триматиметься на рівні +21…+22 °С. У повітрі очікується мінлива хмарність без опадів, а денна температура складе до +23 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Синоптики кажуть, що в Одесі сьогодні збережеться комфортна осіння погода. Хоча вранці та вдень буде мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Вітер південно-східний, 7-12 метрів на секунду.

Вдень температура повітря сягне +21…+23 °С, уночі — +16…+18 °С.

Яка температура морської води в Одесі

Водночас попри календарну осінь, море залишається теплим, із температурою +21…+22 °С. Це означає, що сезон купання ще можна продовжити, особливо для тих, хто любить освіжитися у вересні.

Погода в Одеській області

В Одеській області також утримається суха погода. Нічні показники коливатимуться від +13 до +18 °С, місцями знизяться до +9 °С. Вдень стовпчики термометрів покажуть +21…+26 °С. Видимість на дорогах буде доброю.

