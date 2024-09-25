Прогноз погоды в Одессе и Одесской области на 26 сентября

Чего ждать от погоды завтра в Одессе — синоптики дали прогноз
25 сентября 2024 16:46
Опавшие листья на улице. Фото: Новини.LIVE
В четверг, 26 сентября, в Одессе сохранится теплая погода. Осадков синоптики не предполагают. Уровни моря на побережье и в лиманах безопасны.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
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Погода в Одессе 26 сентября
- Облачно с прояснениями. Без осадков;
- Ветер южный, 7-12 м/с;
- Температура ночью 16-18°С, днем 23-25°С;
- Температура морской воды 20-21°С.
Погода в Одесской области 25 сентября
- Облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман;
- Ветер южный, 7-12 м/с;
- Температура ночью 13-18°С, днем 22-27°С;
- На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Отметим, что, по прогнозам синоптиков, теплая погода в Одессе продержится, по крайней мере, до конца недели.
Напомним, в Одесской области посреди осени зацвели дикие груши.
Ранее в Румынии произошло мощное землетрясение.
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