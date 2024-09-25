Прогноз погоды в Одессе и Одесской области на 26 сентября

Опавшие листья на улице. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 26 сентября, в Одессе сохранится теплая погода. Осадков синоптики не предполагают. Уровни моря на побережье и в лиманах безопасны.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 26 сентября

Облачно с прояснениями. Без осадков;

Ветер южный, 7-12 м/с;

Температура ночью 16-18°С, днем 23-25°С;

Температура морской воды 20-21°С.

Прогноз погоды. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 25 сентября

Облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман;

Ветер южный, 7-12 м/с;

Температура ночью 13-18°С, днем 22-27°С;

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Прогноз погоды в области. Фото: скриншот

Отметим, что, по прогнозам синоптиков, теплая погода в Одессе продержится, по крайней мере, до конца недели.

Напомним, в Одесской области посреди осени зацвели дикие груши.

Ранее в Румынии произошло мощное землетрясение.