Прогноз погоди в Одесі й Одеській області на 26 вересня

Чого чекати від погоди завтра в Одесі — синоптики дали прогноз
25 вересня 2024 16:46
Опале листя на вулиці. Фото: Новини.LIVE
У четвер, 26 вересня, в Одесі збережеться тепла погода. Опадів синоптики не передбачають. Рівні моря на узбережжі та в лиманах — безпечні.
Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
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Погода в Одесі 26 вересня
- Мінлива хмарність. Без опадів;
- Вітер південний, 7-12 м/с;
- Температура вночі 16-18°С, вдень 23-25°С;
- Температура морської води 20-21°С.
Погода в Одеській області 26 вересня
- Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман;
- Вітер південний, 7-12 м/с;
- Температура вночі 13-18°С, вдень 22-27°С;
- На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Зазначимо, що, за прогнозами синоптиків, тепла погода в Одесі протримається принаймні до кінця тижня.
Нагадаємо, в Одеській області посеред осені зацвіли дикі груші.
Раніше в Румунії стався потужний землетрус.
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