Прогноз погоди в Одесі й Одеській області на 26 вересня

Опале листя на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 26 вересня, в Одесі збережеться тепла погода. Опадів синоптики не передбачають. Рівні моря на узбережжі та в лиманах — безпечні.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 26 вересня

Мінлива хмарність. Без опадів;

Вітер південний, 7-12 м/с;

Температура вночі 16-18°С, вдень 23-25°С;

Температура морської води 20-21°С.

Прогноз погоди на узбережжі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 26 вересня

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман;

Вітер південний, 7-12 м/с;

Температура вночі 13-18°С, вдень 22-27°С;

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Прогноз погоди в області. Фото: скриншот

Зазначимо, що, за прогнозами синоптиків, тепла погода в Одесі протримається принаймні до кінця тижня.

Нагадаємо, в Одеській області посеред осені зацвіли дикі груші.

Раніше в Румунії стався потужний землетрус.