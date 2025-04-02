Поліція затримала підозрюваного у вчиненні теракту у будівлі поліції на Одещині

Подозреваемый после задержания. Фото: Одесская областная прокуратура

Полиция задержала подозреваемого в совершении теракта в здании полиции 23 марта в Беляевке Одесской области. Тогда, в результате взрыва, женщина-исполнительница погибла, а трое сотрудников полиции получили ранения.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, подозреваемый был завербован российскими спецслужбами через Telegram-канал. Ему предложили совершить серию терактов в Одесской области в обмен на денежное вознаграждение. Мужчина согласился и получил инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства из подручных средств. 22 марта 2025 года подозреваемый получил приказ подготовить его для передачи исполнителю. На следующий день он замаскировал устройство под подарок и через такси отправил его в Беляевку. По указанию куратора, посылку получила 35-летняя местная жительница, которая и занесла его в здание полиции. Когда представитель спецслужб РФ убедился, что устройство на месте, он совершил звонок на сим-карту, встроенную во взрывчатку, что вызвало детонацию.

Правоохранители задержали мужчину по месту жительства. Во время обыска изъяты мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности, компоненты для изготовления взрывчатки и еще одно устройство, замаскированное под огнетушитель. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Вещественные доказательства, фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 258 УК Украины (создание террористической группы или организации). Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, недавно мы писали о полицейских, которые вымогали деньги у предпринимателя. А также о других подробностях теракта в Беляевке.