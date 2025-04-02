Поліція затримала підозрюваного у вчиненні теракту у будівлі поліції на Одещині

Підозрюваний після затримання. Фото: Одеська обласна прокуратура

Поліція затримала підозрюваного у вчиненні теракту у будівлі поліції 23 березня в Біляївці на Одещині. Тоді, унаслідок вибуху, жінка-виконавиця загинула, а троє працівників поліції отримали поранення.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, підозрюваний був завербований російськими спецслужбами через Telegram-канал. Йому запропонували вчинити серію терактів на Одещині в обмін на грошову винагороду. Чоловік погодився та отримав інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою з підручних засобів. 22 березня 2025 року підозрюваний отримав наказ підготувати його для передачі виконавцю. Наступного дня він замаскував вибухівку під подарунок та через таксі відправив його до Біляївки. За вказівкою куратора, посилку отримала 35-річна місцева жителька, яка й занесла його в будівлю поліції. Коли представник спецслужб РФ переконався, що пристрій на місці, він здійснив дзвінок на сім-карту, вбудовану у вибухівку, що спричинило детонацію.

Правоохоронці затримали чоловіка за місцем проживання. Під час обшуку вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності, компоненти для виготовлення вибухівки та ще один пристрій, замаскований під вогнегасник. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Речові докази. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 258 КК України (створення терористичної групи чи організації). Йому загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про поліцейських, які вимагали гроші у підприємця. А також про інші подробиці теракту у Біляївці.