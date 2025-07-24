Попытка теракта в Николаеве возле ТЦК - задержан агент ФСБ

Задержание фигуранта. Фото: Служба безопасности Украины

Двое жителей Николаева пытались совершить теракт возле здания местного ТЦК. Однако одного из агентов ФСБ задержали, когда он устанавливал взрывчатку. Фигурантам грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Подробности дела

Фигурант хотел взорвать самодельное взрывное устройство возле админздания николаевского ТЦК. А позже, когда на место происшествия прибудут экстренные службы, должна была сработать еще одна взрывчатка, заложенная рядом. Таким образом спецслужбы РФ планировали убить максимальное количество людей, надеясь расшатать внутреннюю обстановку в прифронтовом регионе.

Подготовкой теракта занимались двое агентов ФСБ, которые действовали отдельно друг от друга, но по указаниям общего куратора. Одним из фигурантов оказался 38-летний житель Кировоградщины, который попал во внимание оккупантов, когда публиковал в соцсетях антиукраинские комментарии. После вербовки его задачей было снарядить взрывчатку и заложить их в схроны.

Задержание исполнителя. Фото: Служба безопасности Украины

Затем российский куратор передал геолокацию тайников непосредственному исполнителю запланированного теракта. Им оказался 18-летний житель Киевской области, который попал "на крючок" ФСБ во время поиска легких денег в соцсетях. Юноша забрал из схронов в Херсоне и Николаеве два СВП. Один из них спрятал в мусорной урне возле ТЦК, другой — заложил рядом. В этот момент сотрудники СБУ задержали его "на горячем".

Изъятая взрывчатка. Фото: Служба безопасности Украины

На месте происшествия у агента изъят телефон, который фигурант пытался установить возле ТЦК, чтобы транслировать оккупантам теракт в онлайн-режиме.

Какое наказание грозит

Исполнителю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт). Другому агенту — по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога.

Напомним, недавно мы писали о мобилизации с избиением в Николаеве. А также о ситуации с обстрелами региона.