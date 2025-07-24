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Головна Одеса Теракт під миколаївським ТЦК — СБУ затримали агентів ФСБ

Теракт під миколаївським ТЦК — СБУ затримали агентів ФСБ

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 18:55
Спроба теракту у Миколаєві біля ТЦК - затримано агента ФСБ
Затримання фігуранта. Фото: Служба безпеки України

Двоє меншканців Миколаєва намагалися здійснити теракт біля будівлі місцевого ТЦК. Однак одного з агентів ФСБ затримали, коли він встановлював вибухівку. Фігурантам загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Подробиці справи

Фігурант хотів підірвати саморобний вибуховий пристрій біля адмінбудівлі миколаївського ТЦК. А пізніше, коли на місце події прибудуть екстрені служби, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч. У такий спосіб спецслужби РФ планували вбити максимальну кількість людей, сподіваючись розхитати внутрішню обстановку у прифронтовому регіоні.

Підготовкою теракту займалися двоє агентів ФСБ, які діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора. Одним із фігурантів виявився 38-річний мешканець Кіровоградщини, який потрапив до уваги окупантів, коли публікував у соцмережах антиукраїнські коментарі. Після вербування його завданням було спорядити вибухівку та закласти їх у схрони.

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Затримання виконавця. Фото: Служба безпеки України

Потім російський куратор передав геолокацію тайників безпосередньому виконавцю запланованого теракту. Ним виявився 18-річний мешканець Київщини, який потрапив "на гачок" ФСБ під час пошуку легких грошей у соцмережах. Юнак забрав зі схронів у Херсоні та Миколаєві два СВП. Один з них заховав у сміттєвій урні біля ТЦК, інший — заклав поруч. У цей момент співробітники СБУ затримали його "на гарячому".

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Вилучена вибухівка. Фото: Служба безпеки України

На місці події у агента вилучено телефон, який фігурант намагався встановити біля ТЦК, щоб транслювати окупантам теракт в онлайн-режимі.

Яке покарання загрожує

Виконавцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт). Іншому агенту — за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мобілізацію із побиттям у Миколаєві. А також про ситуацію з обстрілами регіону.

СБУ Одеса Миколаїв ФСБ Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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