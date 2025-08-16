Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 1СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Убегал от полиции и въехал в их авто — задержание на Одесчине

Убегал от полиции и въехал в их авто — задержание на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 10:30
Житель Одесской области убегал от полиции и въехал в авто правоохранителей - каким образом
Авто после столкновения. Фото: Национальная полиция Украины

Житель Одесской области устроил ссору с односельчанами и хотел спровоцировать драку, однако люди вызвали полицию. Увидев правоохранителей, мужчина попытался скрыться на своем авто, однако въехал на нем в служебную машину и был задержан.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

44-летний мужчина в Беляевке пришел к своей знакомой и спровоцировал с ней конфликт. Когда прохожие, которые знали женщину, вступились за нее, он начал бросаться в драку.

При появлении полицейских нарушитель, чтобы избежать ответственности, сел в свою машину и попытался скрыться. Однако он случайно столкнулся на ней со служебным автомобилем правоохранителей. Как оказалось, мужчина был без документов и выглядел нетрезвым, но отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Правоохранители выяснили, что в этом году фигурант как водитель уже дважды привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. И один раз — за управление транспортным средством без водительского удостоверения.

Какое наказание грозит

На фигуранта составили сразу несколько административных протоколов. В частности за:

  • ч. 3 ст. 130 (отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции);
  • ч. 5 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством, повторно в течение года);
  • ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства);
  • ч. 1 ст. 122-2 (невыполнение водителями требований полицейского об остановке транспортного средства);
  • ст. 173 (хулиганство);
  • ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского при исполнении им служебных обязанностей).

За содеянное мужчина может получить до 51 тысячи гривен штрафа, вместе с лишением водительских прав на 10 лет и с конфискацией авто.

Напомним, недавно мы писали о военном, который ездил с поддельными правами. А также о том, что в Одессе изменят схему движения транспорта.

Одесса Одесская область хулиганство Новости Одессы задержание
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации