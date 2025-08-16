Житель Одесской области убегал от полиции и въехал в авто правоохранителей - каким образом

Авто после столкновения. Фото: Национальная полиция Украины

Житель Одесской области устроил ссору с односельчанами и хотел спровоцировать драку, однако люди вызвали полицию. Увидев правоохранителей, мужчина попытался скрыться на своем авто, однако въехал на нем в служебную машину и был задержан.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Подробности дела

44-летний мужчина в Беляевке пришел к своей знакомой и спровоцировал с ней конфликт. Когда прохожие, которые знали женщину, вступились за нее, он начал бросаться в драку.



При появлении полицейских нарушитель, чтобы избежать ответственности, сел в свою машину и попытался скрыться. Однако он случайно столкнулся на ней со служебным автомобилем правоохранителей. Как оказалось, мужчина был без документов и выглядел нетрезвым, но отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Правоохранители выяснили, что в этом году фигурант как водитель уже дважды привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. И один раз — за управление транспортным средством без водительского удостоверения.

Какое наказание грозит

На фигуранта составили сразу несколько административных протоколов. В частности за:

ч. 3 ст. 130 (отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции);

ч. 5 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством, повторно в течение года);

ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства);

ч. 1 ст. 122-2 (невыполнение водителями требований полицейского об остановке транспортного средства);

ст. 173 (хулиганство);

ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского при исполнении им служебных обязанностей).

За содеянное мужчина может получить до 51 тысячи гривен штрафа, вместе с лишением водительских прав на 10 лет и с конфискацией авто.

