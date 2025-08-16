Житель Одещини тікав від поліції та в'їхав в авто правоохоронців - яким чином

Авто після зіткнення. Фото: Національна поліція України

Житель Одещини влаштував сварку з односельцями та хотів спровокувати бійку, однак люди викликали поліцію. Побачивши правоохоронців, чоловік спробував втекти на своєму авто, однак в'їхав на ньому у службову машину і був затриманий.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Подробиці справи

44-річний чоловік у Біляївці прийшов до своєї знайомої та спровокував із нею конфлікт. Коли перехожі, які знали жінку, заступилися за неї, він почав кидатися до них у бійку.



При появі поліцейських порушник, аби уникнути відповідальності, сів у свою автівку і спробував втекти. Однак він випадково зіткнувся на своїй машині зі службовим автомобілем правоохоронців. Як виявилося, чоловік був без документів і виглядав нетверезим, але відмовився від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

Правоохоронці з’ясували, що цього року фігурант як водій уже двічі притягувався до адміністративної відповідальності за відмову від проходження огляду на стан сп’яніння. І один раз — за керування транспортним засобом без водійського посвідчення.

Яке покарання загрожує

На фігуранта склали одразу декілька адміністративних протоколів. Зокрема за:

ч. 3 ст. 130 (відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції);

ч. 5 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, повторно протягом року);

ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу);

ч. 1 ст. 122-2 (невиконання водіями вимог поліцейського про зупинку транспортного засобу);

ст. 173 (хуліганство);

ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського при виконанні ним службових обов’язків).

За скоєне чоловік може отримати до 51 тисячі гривень штрафу, разом із позбавленням водійських прав на 10 років та з конфіскацією авто.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який їздив із підробленими правами. А також про те, що в Одесі змінять схему руху транспорту.