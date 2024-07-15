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Убегал из воинской части в Молдову — ДБР рассказало детали стрельбы на границе Одесчины

15 июля 2024 12:25
Верзилова Єлизавета - редактор
Детали смерти военнослужащего на границе Одесчины: ДБР
ДБР расследует обстоятельства стрельбы на границе Одесчины. Фото: ДБР
Верзилова Єлизавета - редактор

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) начали уголовное производство из-за гибели военнослужащего. Его застрелил сотрудник ГПСУ, в то время как дезертир пытался нелегально пересечь границу между Украиной и Молдовой.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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Детали инцидента

В Захаровской громаде Одесской области четверо военных сбежали из учебной части. Они решили пешком пересечь границу с Республикой Молдова, использовав такси для подъезда к границе.

Однако при попытке нелегального перехода пограничники заметили беглецов и задержали их. Один из военнослужащих напал на пограничника, поэтому инспектор ГПСУ использовал табельное оружие, в результате чего нападавший погиб.

Следственные действия и квалификация

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия. Предварительная квалификация правонарушения – превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, что привело к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание за это преступление—– до десяти лет лишения свободы.

Другие инциденты на границе Одесчины

Мы писали, что пограничники Подольского отряда задержали жителей разных областей Украины, действовавших по указаниям администратора телеграмм-канала. За попытку скрыться мужчины заплатили от 5 000 долларов до 16 000 долларов.

Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили двух братьев, которые хотели направить уклонистов в Молдову, чтобы те работали на организаторов бегства. По договоренности, призывники должны буквально отработать свое путешествие вместо того, чтобы оплатить "услугу" деньгами.

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