Деталі смерті військовослужбовця на кордоні Одещини: ДБР

ДБР розслідує обставини стрілянини на кордоні Одещини. Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали кримінальне провадження через загибель військовослужбовця. Його застрелив співробітник ДПСУ в той час, як дезертир намагався нелегально перетнути кордон між Україною та Молдовою.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

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Деталі інциденту

У Захарівській громаді Одеської області, четверо військових втекли з навчальної частини. Вони вирішили пішки перетнути кордон з Республікою Молдова, використавши таксі для під’їзду до кордону.

Однак під час спроби нелегального переходу прикордонники помітили втікачів та затримали їх. Один із військовослужбовців напав на прикордонника, тож інспектор ДПСУ використав табельну зброю, внаслідок чого нападник загинув.

Слідчі дії та кваліфікація

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події. Попередня кваліфікація правопорушення — перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, що призвело до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання за цей злочин — до десяти років позбавлення волі.

Інші інциденти на кордоні Одещини

Ми писали, що прикордонники Подільського загону затримали жителів різних областей України, які діяли за вказівками адміністратора Телеграм-каналу. За спробу втекти чоловіки заплатили від 5 000 доларів до 16 000 доларів.

Також ми повідомляли, що в Одеській області викрили двох братів, які хотіли направити ухилянтів до Молдови, аби ті працювали на організаторів втечі. За домовленістю, призовники мали буквально відпрацювати свою подорож замість того, аби сплатити "послугу" грошима.