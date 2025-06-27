Подозрения одесским родителям, которые прятали труп своего ребенка в морозилке

Полиция на месте происшествия. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Полицейские завершили расследование в отношении одесских родителей, которые прятали тело своего годовалого ребенка, за которым они не досмотрели, в морозильной камере. Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Тело мальчика возрастом 1 год и 3 месяца было обнаружено в морозильной камере в одной из квартир в Пересыпском районе Одессы. Малыш жил со старшей на год сестренкой, 18-летней матерью и ее 44-летним сожителем, который более 12 лет провел в местах лишения свободы за имущественные преступления. Полицейские задержали фигурантов. В дальнейшем по ходатайству следователей суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

По данным следствия, в результате недосмотра женщины за сыном, ребенок получил термические ожоги нескольких участков тела, которые, по результатам экспертизы, относятся к категории тяжких телесных повреждений по признаку опасности для жизни. Мать и ее сожитель наблюдали за симптомами травмирования ребенка, в частности за потерей сознания и нарушением дыхания, но за помощью к врачам не обратились. Это привело к трагическим последствиям — мальчик умер.



По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в связи с ожоговой болезнью, которая осложнилась развитием жировой эмболии. Чтобы скрыть факт смерти малыша, сожитель матери обмотал его тело в пленку, спрятал в сумку, а затем в морозильную камеру, где оно пролежало около двух недель, пока не было обнаружено полицейскими.



Добавим, двухлетняя девочка, которая также воспитывалась в этой семье, сейчас находится в специализированном учреждении.

Какое наказание грозит

Матери ребенка сообщено о подозрении по ст. 166 УКУ (злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия), а мужчине — по ч. 1 ст. 297 УКУ (надругательство над телом умершего). Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о причинах смерти ребенка в одесском роддоме. А также об отстранении от должности врача, которую обвиняют родные малыша.