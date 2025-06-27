Підозри одеським батькам, які ховали труп своєї дитини у морозилці

Поліція на місці події. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Поліцейські завершили розслідування щодо одеських батьків, які ховали тіло своєї однорічної дитини, за якою вони не догледіли, у морозильній камері. Фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Тіло хлопчика віком 1 рік і 3 місяці було виявлено в морозильній камері в одній із квартир у Пересипському районі Одеси. Малюк мешкав зі старшою на рік сестричкою, 18-річною матір’ю та її 44-річним співмешканцем, який понад 12 років провів у місцях позбавлення волі за майнові злочини. Поліцейські затримали фігурантів. В подальшому за клопотанням слідчих суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За даними слідства, внаслідок недогляду жінки за сином, дитина отримала термічні опіки декількох ділянок тіла, які, за результатами експертизи, відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень за ознакою небезпеки для життя. Мати та її співмешканець спостерігали за симптоми травмування дитини, зокрема за втратою свідомості та порушенням дихання, але по допомогу до лікарів не звернулися. Це призвело до трагічних наслідків – хлопчик помер.



За висновком судово-медичної експертизи, смерть дитини наступила у зв'язку з опіковою хворобою, яка ускладнилась розвитком жирової емболії. Аби приховати факт смерті малюка, співмешканець матері обмотав його тіло у плівку, сховав у сумку, а потім у морозильну камеру, де воно пролежало близько двох тижнів, доки не було виявлене поліцейськими.



Додамо, дворічна дівчинка, яка також виховувалась у цій родині, наразі знаходиться у спеціалізованому закладі.

Яке покарання загрожує

Матері дитини повідомлено про підозру за ст. 166 ККУ (злісне невиконання батьками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки), а чоловіку — за ч. 1 ст. 297 ККУ (наруга над тілом померлого). Фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про причини смерті дитини в одеському пологовому будинку. А також про відсторонення з посади лікарки, яку звинувачують рідні малечі.