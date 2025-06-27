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Головна Одеса Залякував матір та бабусю — як покарали одеського військового

Залякував матір та бабусю — як покарали одеського військового

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 00:57
Військовий ЗСУ з Одеси принижав матір та бабусю - як покарали за домашнє насильство (рішення суду)
Військові на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ
Ключові моменти Подробиці справи Що вирішив суд

Солдат з Одеси регулярно вчиняв психологічне насильство щодо своїх матері та бабусі. В результаті перелякані жінки не витримали та звернулися по допомогу правоохоронців, які відкрили кримінальне провадження.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий з Одеси принижував свою матір та бабусю, із якими проживав. Службовець словесно ображав жінок, залякував їх, провокував конфлікти та навіть погрожував їм фізичною розправою. В результаті потерпілі не витримали та звернулися до поліцейських, які відкрили кримінальну справу. Однак згодом чоловіку вдалося помиритися із родичами, через що вони на суді попросили суворо його не карати.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за ст. 126-1 Кримінального Кодексу України (домашнє насильство). Суд прирік його до 3 років пробаційного нагляду.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про службовця ЗСУ, який перевернув авто у стані алкогольного сп'яніння. А також про військового-рецидивіста, який вкрав велосипед в Одесі.

Одеса ЗСУ домашнє насильство Новини Одеси судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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