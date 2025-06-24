Военный ВСУ в Одессе украл велосипед - какой приговор суда

Военные на фронте. Фото иллюстративное: Штаб ООС

Стрелок зенитного взвода ВСУ украл чужой велосипед в Одессе, однако на этом его уличили правоохранители. В связи с наличием предыдущих судимостей, в том числе и за кражу, Фемида была к нему безжалостна и обрекла на лишение свободы.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный из села Подзахаричи, проживающий в Одессе, украл велосипед марки Pride, модели Marvel 9.3, 2021 года выпуска, стоимостью 16 166 гривен. После присвоения транспортного средства, мужчина сразу сдал его в ломбард. Однако служащего разыскали, поскольку он попал на камеры видеонаблюдения, и привлекли к ответственности. На суде фигурант признался в содеянном.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная повторно). Наличие предыдущих судимостей, суд учел как отягчающее обстоятельство и приговорил служащего к 5 годам лишения свободы. Кроме того, он должен заплатить 35 360 гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали о военном, который бил свою жену. А также о служащем, который подделал документы о своей непригодности к службе и хотел выехать за границу.