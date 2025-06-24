Військовий ЗСУ в Одесі вкрав велосипед - який вирок суду

Військові на фронті. Фото ілюстративне: Штаб ООС

Стрілець зенітного взводу ЗСУ вкрав чужий велосипед в Одесі, однак на цьому його викрили правоохоронці. У зв’язку з наявністю попередніх судимостей, в тому числі і за крадіжку, Феміда була до нього безжальна та прирікла до позбавлення волі.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий з села Підзахаричі, що проживає в Одесі, вкрав велосипед марки Pride, моделі Marvel 9.3, 2021 року випуску, вартістю 16 166 гривень. Після привласнення транспортного засобу, чоловік одразу здав його в ломбард. Однак службовця розшукали, оскільки він потрапив на камери відеоспостереження, та притягнули до відповідальності. На суді фігурант зізнався у скоєному.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, скоєна повторно). Наявність попередніх судимостей, суд врахував як обтяжуючу обставину та прирік службовця до 5 років позбавлення волі. Крім того, він має сплатити 35 360 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який бив свою дружину. А також про службовця, який підробив документи про свою непридатність до служби й хотів виїхати за кордон.