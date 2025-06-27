Военный ВСУ из Одессы унижал мать и бабушку - как наказали за домашнее насилие (решение суда)

Военные на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Солдат из Одессы регулярно совершал психологическое насилие в отношении своих матери и бабушки. В результате испуганные женщины не выдержали и обратились за помощью к правоохранителям, которые открыли уголовное производство.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный из Одессы унижал свою мать и бабушку, с которыми проживал. Служащий словесно оскорблял женщин, запугивал их, провоцировал конфликты и даже угрожал им физической расправой. В результате потерпевшие не выдержали и обратились к полицейским, которые открыли уголовное дело. Однако впоследствии мужчине удалось помириться с родственниками, из-за чего они на суде попросили строго его не наказывать.

Что решил суд

Военного признали виновным по ст. 126-1 Уголовного Кодекса Украины (домашнее насилие). Суд приговорил его к 3 годам пробационного надзора.

Напомним, недавно мы писали о служащем ВСУ, который перевернул авто в состоянии алкогольного опьянения. А также о военном-рецидивисте, который украл велосипед в Одессе.