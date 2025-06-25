Военный ВСУ в Одесской области под алкоголем попал в ДТП в котором травмировался пассажир

Военный ВСУ. Фото: Армия.Информ

Военный в Одесской области не справился с управлением авто и попал в ДТП, из-за чего травмировался пассажир машины. Экспертиза показала, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, дело рассматривали в Доброславском райсуде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный из Николаева ездил за рулем своего MERCEDES-BENZVITO в состоянии алкогольного опьянения. В результате на трассе М28 в Одесской области он не справился с управлением на мокрой дороге, из-за чего машина вылетела в кювет и несколько раз перевернулась. Пассажир автомобиля получил телесные повреждения средней тяжести, а именно — перелом грудного позвонка.

Что решил суд

Военного признали виновным по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Служащий мог получить 1 год заключения, однако наказание заменили 1 годом служебного ограничения и лишили фигуранта прав на 4 года.

Напомним, недавно мы писали о военном-рецидивисте, который украл велосипед в Одессе. А также о служащем, который подделал документы о своей непригодности к службе и хотел выехать за границу.