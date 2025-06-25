Військовий ЗСУ на Одещині під алкоголем потрапив у ДТП у якому травмувався пасажир

Військовий ЗСУ. Фото: Армія.Інформ

Військовий на Одещині не справився з керуванням авто та потрапив у ДТП, через що травмувався пасажир машини. Експертиза показала, що водій був у стані алкогольного сп’яніння, справу розглядали в Доброславському райсуді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий з Миколаїва керував своїм MERCEDES-BENZVITO у стані алкогольного сп’яніння. В результаті на трасі М28 на Одещині він не справився з управлінням на мокрій дорозі, через що машина вилетіла в кювет та кілька разів перегорнулася. Пасажир автомобіля отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості, а саме — перелом грудного хребця.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за ч. 1 ст. 286-1 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Службовець міг отримати 1 рік ув’язнення, однак покарання замінили 1 роком службового обмеження та позбавили фігуранта прав на 4 роки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового-рецидивіста, який вкрав велосипед в Одесі. А також про службовця, який підробив документи про свою непридатність до служби й хотів виїхати за кордон.