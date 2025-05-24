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Тысячи летних цветов — как Одесса расцветет в этом сезоне

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Дата публикации 24 мая 2025 13:49
Озеленение Одессы - высадят 350 тысяч цветов
Коммунальщики высаживают цветы. Фото: ОГС

Одесса готовится к лету с особым размахом — город украсят более сотни тысяч цветов. Летние цветочные композиции сменят весенние тюльпаны и нарциссы. Новые яркие клумбы уже появились в центре города.

Об этом в субботу, 24 мая, сообщили в Одесском городском совете.

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На Биржевой площади коммунальщики высаживают цветы. Фото: ОГС

Летние цветы в Одессе

Этим летом Одесса расцветет на полную — на городских клумбах высадят 350 тысяч цветов. Это будут растения, которые лучше всего переносят городское солнце и радуют глаз вплоть до осени.

"Цветочные композиции традиционно будут состоять из сальвии, герани, бегонии, петунии, агератума, тагетеса и хлорофитума", — сообщили в горсовете.

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Мужчина высаживает цветы. Фото: ОГС

Первыми летними красками уже украсили Биржевую площадь и клумбы возле Приморской райадминистрации. Весенние тюльпаны и нарциссы уступили место ярким летним растениям.

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Коммунальщики приводят клумбу в порядок и высаживают летние цветы. Фото: ОГС

Отметим, что всю цветочную рассаду, а также цветы для создания вертикального озеленения специалисты Коммунального предприятия "Горзелентрест" заранее заготавливают в своих теплицах предприятия "Роза".

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Коммунальщики облагородили клумбу возле Приморской райадминистрации. Фото: ОГС

Напомним, сегодня в Одессе отключили воду в нескольких районах из-за плановых и аварийных ремонтных работ на сетях водоканала. Также мы писали, что в центре города состоялась акция "Вшануй.9:00", посвященная Дню Героев Украины и подвигу защитников "Азовстали" и Морской пехоты.

Одесса Одесская область цветы Новости Одессы благоустройство клумба
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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