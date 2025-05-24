Озеленення Одеси — висадять 350 тисяч квітів

Комунальники висаджують квіти. Фото: ОМР

Одеса готується до літа з особливим розмахом — місто прикрасять понад сотні тисяч квітів. Літні квіткові композиції змінять весняні тюльпани та нарциси. Нові яскраві клумби вже з’явились у центрі міста.

Про це у суботу, 24 травня, повідомили в Одеській міській раді.

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Літні квіти на клумбі. Фото: ОМР

На Біржовій площі комунальники висаджують квіти. Фото: ОМР

Літні квіти в Одесі

Цього літа Одеса розквітне на повну — на міських клумбах висадять 350 тисяч квітів. Це будуть рослини, які найкраще переносять міське сонце й радують око аж до осені.

"Квіткові композиції традиційно складатимуться із сальвії, герані, бегонії, петунії, агератуму, тагетесу і хлорофітуму", — повідомили в міськраді.

Чоловік висаджує квіти. Фото: ОМР

Першими літніми барвами вже прикрасили Біржову площу та клумби біля Приморської райадміністрації. Весняні тюльпани й нарциси поступилися місцем яскравим літнім рослинам.

Комунальники приводять клумбу до ладу та висаджують літні квіти. Фото: ОМР

Зазначимо, що всю квіткову розсаду, а також квіти для створення вертикального озеленення фахівці Комунального підприємства "Міськзелентрест" заздалегідь заготовляють у своїх теплицях підприємства "Троянда".

Комунальники облагородили клумбу біля Приморської райадміністрації. Фото: ОМР

Нагадаємо, сьогодні в Одесі відключили воду в кількох районах через планові та аварійні ремонтні роботи на мережах водоканалу. Також ми писали, що у центрі міста відбулася акція "Вшануй.9:00", присвячена Дню Героїв України та подвигу захисників "Азовсталі" й Морської піхоти.