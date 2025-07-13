Отключение воды в Одессе 13 июля - адреса и время восстановления

Тысячи одесситов сегодня остались без воды — какова причина
Сегодня в воскресенье, 13 июля, в Одессе отключили водоснабжение из-за плановых и аварийных ремонтных работ. Ограничения коснулись жителей нескольких районов. Работы продлятся до вечера, после чего подачу воды возобновят.
Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Адреса, где проводятся работы:
До 20:00 без воды остаются:
- ул. Семьи Глодан
- ул. Ак. Королева
- ул. Евгения Чикаленко
- ул. Николаевская дорога, 245/315
- ул. Капитана Кузнецова
- ул. Наклонная, ул. Серогодского
- ул. Мелитопольская
- ул. Шевченко
- ул. Южная дорога, 2/60 (тов. "Приморье")
- ул. Героев Обороны Одессы
- ул. Леси Украинки
- просп. Князя Владимира Великого (частично)
- ж/м Лузановка,
- ул. Наклонная
- ул. Штилевая
- ул. Керченская (от 1 до 6 Суворовской линии)
- ул. Кишиневская,
- ул. Державина
- ул. Мариупольская
- ул. Дунаевского
- ул. Алексея Вадатурского, 1-49
- ул. Ак. Филатова, 18-58
- ул. Космонавтов, 4-10
- ул. Лигинская
- ул. Львовская,
- пер. Майский
- ул. Лавкова (частично)
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, мы писали, в нескольких районах Одессы и пригорода сегодня плановые отключения электроэнергии. Также мы писали, что в Одесской области назвали пляжи, пригодные для купания по результатам лабораторных исследований.
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