Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Тысячи одесситов сегодня остались без воды — какова причина

Тысячи одесситов сегодня остались без воды — какова причина

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 15:20
Отключение воды в Одессе 13 июля - адреса и время восстановления
В кране нет воды. Фото: иллюстративное: freepik

Сегодня в воскресенье, 13 июля, в Одессе отключили водоснабжение из-за плановых и аварийных ремонтных работ. Ограничения коснулись жителей нескольких районов. Работы продлятся до вечера, после чего подачу воды возобновят.

Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Реклама
Читайте также:
Тисячі одеситів сьогодні залишилися без води — яка причина - фото 1
Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

Адреса, где проводятся работы:

До 20:00 без воды остаются:

  • ул. Семьи Глодан
  • ул. Ак. Королева
  • ул. Евгения Чикаленко
  • ул. Николаевская дорога, 245/315
  • ул. Капитана Кузнецова
  • ул. Наклонная, ул. Серогодского
  • ул. Мелитопольская
  • ул. Шевченко
  • ул. Южная дорога, 2/60 (тов. "Приморье")
  • ул. Героев Обороны Одессы
  • ул. Леси Украинки
  • просп. Князя Владимира Великого (частично)
  • ж/м Лузановка,
  • ул. Наклонная
  • ул. Штилевая
  • ул. Керченская (от 1 до 6 Суворовской линии)
  • ул. Кишиневская,
  • ул. Державина
  • ул. Мариупольская
  • ул. Дунаевского
  • ул. Алексея Вадатурского, 1-49
  • ул. Ак. Филатова, 18-58
  • ул. Космонавтов, 4-10
  • ул. Лигинская
  • ул. Львовская,
  • пер. Майский
  • ул. Лавкова (частично)

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы писали, в нескольких районах Одессы и пригорода сегодня плановые отключения электроэнергии. Также мы писали, что в Одесской области назвали пляжи, пригодные для купания по результатам лабораторных исследований.

коммунальные услуги Одесса Одесская область вода Новости Одессы отсутствие воды
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации