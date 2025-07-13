Отключение воды в Одессе 13 июля - адреса и время восстановления

В кране нет воды. Фото: иллюстративное: freepik

Сегодня в воскресенье, 13 июля, в Одессе отключили водоснабжение из-за плановых и аварийных ремонтных работ. Ограничения коснулись жителей нескольких районов. Работы продлятся до вечера, после чего подачу воды возобновят.

Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

Адреса, где проводятся работы:

До 20:00 без воды остаются:

ул. Семьи Глодан

ул. Ак. Королева

ул. Евгения Чикаленко

ул. Николаевская дорога, 245/315

ул. Капитана Кузнецова

ул. Наклонная, ул. Серогодского

ул. Мелитопольская

ул. Шевченко

ул. Южная дорога, 2/60 (тов. "Приморье")

ул. Героев Обороны Одессы

ул. Леси Украинки

просп. Князя Владимира Великого (частично)

ж/м Лузановка,

ул. Наклонная

ул. Штилевая

ул. Керченская (от 1 до 6 Суворовской линии)

ул. Кишиневская,

ул. Державина

ул. Мариупольская

ул. Дунаевского

ул. Алексея Вадатурского, 1-49

ул. Ак. Филатова, 18-58

ул. Космонавтов, 4-10

ул. Лигинская

ул. Львовская,

пер. Майский

ул. Лавкова (частично)

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы писали, в нескольких районах Одессы и пригорода сегодня плановые отключения электроэнергии. Также мы писали, что в Одесской области назвали пляжи, пригодные для купания по результатам лабораторных исследований.