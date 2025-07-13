Відключення води в Одесі 13 липня — адреси та час відновлення

У крані немає води. Фото: ілюстративне: freepik

Сьогодні у неділю, 13 липня, в Одесі відключили водопостачання через планові й аварійні ремонтні роботи. Обмеження торкнулися мешканців кількох районів. Роботи триватимуть до вечора, після чого подачу води відновлять.

Про це у неділю, 13 липня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал"

Де немає води в Одесі

Адреси, де проводяться роботи:

До 20:00 без води залишаються:

вул. Сім’ї Глодан

вул. Ак. Корольова

вул. Євгена Чикаленка

вул. Миколаївська дорога, 245/315

вул. Капітана Кузнецова

вул. Нахильна, вул. Серогодського

вул. Мелітопольська

вул. Шевченка

вул. Південна дорога, 2/60 (тов. "Примор’є")

вул. Героїв Оборони Одеси

вул. Лесі Українки

просп. Князя Володимира Великого (частково)

ж/м Лузанівка,

вул. Нахильна

вул. Штильова

вул. Керченська (від 1 до 6 Суворовської лінії)

вул. Кишинівська,

вул. Державіна

вул. Маріупольська

вул. Дунаєвського

вул. Олексія Вадатурського, 1-49

вул. Ак. Філатова, 18-58

вул. Космонавтів, 4-10

вул. Лігінська

вул. Львівська,

пров. Травневий

вул. Лавкова (частково)

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми писали, в кількох районах Одеси та передмістя сьогодні планові відключення електроенергії. Також ми писали, що в Одеській області назвали пляжі, придатні для купання за результатами лабораторних досліджень.