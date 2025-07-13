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Головна Одеса Тисячі одеситів сьогодні залишилися без води — яка причина

Тисячі одеситів сьогодні залишилися без води — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 15:20
Відключення води в Одесі 13 липня — адреси та час відновлення
У крані немає води. Фото: ілюстративне: freepik

Сьогодні у неділю, 13 липня, в Одесі відключили водопостачання через планові й аварійні ремонтні роботи. Обмеження торкнулися мешканців кількох районів. Роботи триватимуть до вечора, після чого подачу води відновлять.

Про це у неділю, 13 липня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал" 

Де немає води в Одесі

Адреси, де проводяться роботи:

До 20:00 без води залишаються:

  • вул. Сім’ї Глодан
  • вул. Ак. Корольова
  • вул. Євгена Чикаленка
  • вул. Миколаївська дорога, 245/315
  • вул. Капітана Кузнецова
  • вул. Нахильна, вул. Серогодського
  • вул. Мелітопольська
  • вул. Шевченка
  • вул. Південна дорога, 2/60 (тов. "Примор’є")
  • вул. Героїв Оборони Одеси
  • вул. Лесі Українки
  • просп. Князя Володимира Великого (частково)
  • ж/м Лузанівка,
  • вул. Нахильна
  • вул. Штильова
  • вул. Керченська (від 1 до 6 Суворовської лінії)
  • вул. Кишинівська,
  • вул. Державіна
  • вул. Маріупольська
  • вул. Дунаєвського
  • вул. Олексія Вадатурського, 1-49
  • вул. Ак. Філатова, 18-58
  • вул. Космонавтів, 4-10
  • вул. Лігінська
  • вул. Львівська,
  • пров. Травневий
  • вул. Лавкова (частково)

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми писали, в кількох районах Одеси та передмістя сьогодні планові відключення електроенергії. Також ми писали, що в Одеській області назвали пляжі, придатні для купання за результатами лабораторних досліджень. 

комунальні послуги Одеса Одеська область вода Новини Одеси відсутність води
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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