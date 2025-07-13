Відключення води в Одесі 13 липня — адреси та час відновлення

Тисячі одеситів сьогодні залишилися без води — яка причина
Сьогодні у неділю, 13 липня, в Одесі відключили водопостачання через планові й аварійні ремонтні роботи. Обмеження торкнулися мешканців кількох районів. Роботи триватимуть до вечора, після чого подачу води відновлять.
Про це у неділю, 13 липня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Адреси, де проводяться роботи:
До 20:00 без води залишаються:
- вул. Сім’ї Глодан
- вул. Ак. Корольова
- вул. Євгена Чикаленка
- вул. Миколаївська дорога, 245/315
- вул. Капітана Кузнецова
- вул. Нахильна, вул. Серогодського
- вул. Мелітопольська
- вул. Шевченка
- вул. Південна дорога, 2/60 (тов. "Примор’є")
- вул. Героїв Оборони Одеси
- вул. Лесі Українки
- просп. Князя Володимира Великого (частково)
- ж/м Лузанівка,
- вул. Нахильна
- вул. Штильова
- вул. Керченська (від 1 до 6 Суворовської лінії)
- вул. Кишинівська,
- вул. Державіна
- вул. Маріупольська
- вул. Дунаєвського
- вул. Олексія Вадатурського, 1-49
- вул. Ак. Філатова, 18-58
- вул. Космонавтів, 4-10
- вул. Лігінська
- вул. Львівська,
- пров. Травневий
- вул. Лавкова (частково)
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, ми писали, в кількох районах Одеси та передмістя сьогодні планові відключення електроенергії. Також ми писали, що в Одеській області назвали пляжі, придатні для купання за результатами лабораторних досліджень.
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