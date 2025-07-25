Вручили подозрение одесситу, который топил собаку в море

Собака, которую пытались утопить. Фото: скриншот из видео о собаке

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который пытался утопить собаку на пляже в Крыжановке. Ему грозит до 8 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

38-летний мужчина, находясь на пляже в Крыжановке, во время купания несколько раз силой затягивал собаку на глубину. Благодаря вмешательству неравнодушных граждан животное удалось спасти, после чего свидетели вызвали полицию. Правоохранители доставили животное в ветеринарную клинику, где ей диагностировали отек легких.

Сейчас собака находится под наблюдением специалистов.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Ему грозит до восьми лет заключения.



Напомним, недавно мы писали об одессите, который ударил ножом гостя жены. А также об обысках у мэра Вилково.