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Главная Одесса Топил собаку в море — одесситу объявлено подозрение

Топил собаку в море — одесситу объявлено подозрение

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 16:40
Вручили подозрение одесситу, который топил собаку в море
Собака, которую пытались утопить. Фото: скриншот из видео о собаке

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который пытался утопить собаку на пляже в Крыжановке. Ему грозит до 8 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подробности дела

38-летний мужчина, находясь на пляже в Крыжановке, во время купания несколько раз силой затягивал собаку на глубину. Благодаря вмешательству неравнодушных граждан животное удалось спасти, после чего свидетели вызвали полицию. Правоохранители доставили животное в ветеринарную клинику, где ей диагностировали отек легких.

Сейчас собака находится под наблюдением специалистов.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Ему грозит до восьми лет заключения.

Напомним, недавно мы писали об одессите, который ударил ножом гостя жены. А также об обысках у мэра Вилково.

Одесса Криминал Новости Одессы собака Нацполиция
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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