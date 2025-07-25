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Головна Одеса Топив собаку у морі — одеситу оголошено підозру

Топив собаку у морі — одеситу оголошено підозру

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 16:40
Вручили підозру одеситу, який топив собаку у морі
Собака, якого намагались втопити. Фото: скриншот з відео про собаку

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який намагався втопити собаку на пляжі в Крижанівці. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі за жорстоке поводження з тваринами.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Подробиці справи

38-річний чоловік, перебуваючи на пляжі у Крижанівці, під час купання кілька разів силоміць затягував собаку на глибину. Завдяки втручанню небайдужих громадян тварину вдалося врятувати, після чого свідки викликали поліцію. Правоохоронці доставили тварину до ветеринарної клініки, де їй діагностували набряк легень.

Наразі собака перебуває під наглядом спеціалістів.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Йому загрожує до восьми років ув'язнення. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про одесита, який вдарив ножем гостя дружини. А також про обшуки у мера Вилкового.

Одеса Кримінал Новини Одеси собака Нацполіція
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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