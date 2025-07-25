Вручили підозру одеситу, який топив собаку у морі

Собака, якого намагались втопити. Фото: скриншот з відео про собаку

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який намагався втопити собаку на пляжі в Крижанівці. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі за жорстоке поводження з тваринами.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Подробиці справи

38-річний чоловік, перебуваючи на пляжі у Крижанівці, під час купання кілька разів силоміць затягував собаку на глибину. Завдяки втручанню небайдужих громадян тварину вдалося врятувати, після чого свідки викликали поліцію. Правоохоронці доставили тварину до ветеринарної клініки, де їй діагностували набряк легень.

Наразі собака перебуває під наглядом спеціалістів.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Йому загрожує до восьми років ув'язнення.



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